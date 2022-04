Litva žiada NATO o rozšírenie práporov na Pobaltí na brigády

Vilnius 11. apríla (TASR) - Litva žiada Severoatlantickú alianciu, aby rozšírila svoje prápory v pobaltských štátoch na brigády. V pondelok to oznámil litovský minister obrany Arvydas Anušauskas. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Litva a ostatné pobaltské krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu stále žiadajú o zvýšenie počtu vojakov na východnom krídle NATO.



Anušauskas bližšie nešpecifikoval, aké veľké by mali byť novovytvorené brigády, vyhlásil však, že o prebudovaní jednotiek sa bude rozhodovať na júnovom summite NATO v Madride.



NATO do troch pobaltských štátov – Litvy, Lotyšska a Estónska – a tiež do Poľska vyslalo v roku 2017 štyri medzinárodné prápory, každý s tisíckou vojakov. Stalo sa tak v reakcii na ruskú anexiu Krymu v roku 2014.



Tri prápory boli od začiatku vojny na Ukrajine doplnené o ďalšie posily. V litovskom prápore sa aktuálne nachádza 1600 vojakov.