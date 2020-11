Litva žiada od Minska vysvetlenie incidentu v elektrárni Astravec

Minsk 11. novembra (TASR) - Litovské ministerstvo zahraničných vecí zaslalo v stredu do Minska nótu, v ktorej žiada o oficiálne vysvetlenie incidentu pri spúšťaní jadrovej elektrárne (BelAES) pri meste Astravec. Litva túto prvú bieloruskú jadrovú elektráreň považuje za ohrozenie svojej národnej bezpečnosti, verejného zdravia a životného prostredia. Astravec leží pri hraniciach s Litvou a od litovskej metropoly Vilnius je vzdialený len asi 50 kilometrov.



Vilnius žiada Minsk o poskytnutie informácií o tom, čo sa v jadrovej elektrárni Astravec stalo v nedeľu, keď tam podľa správ médií pri spúšťaní prevádzky došlo k požiaru transformátorov.



Litva teraz čaká "odpovede na otázky o príčinách incidentu a jeho následkoch na postupy pri spúšťaní jadrovej elektrárne" a pri zaisťovaní jej bezpečnosti.



Bieloruské ministerstvo energetiky v pondelok informovalo, že podľa výsledkov testov bude v elektrárni Astravec potrebné "vymeniť niektoré elektrické zariadenia".



Napriek obavám susedných štátov Bielorusko 3. novembra zapojilo túto kontroverznú jadrovú elektráreň do energetickej siete.



Obavy Litvy, ale aj viacerých členských štátov EÚ, umocnila aj séria incidentov počas výstavby jadrovej elektrárne Astravec (BelAES). Litovský parlament okrem toho právnymi nariadeniami zakázal nákup a vývoz elektriny vyrobenej v tejto elektrárni. Litovská spoločnosť Litgrid, ktorá je v Litve prevádzkovateľom prenosovej sústavy, začiatkom novembra stanovila nulovú kapacitu pre komerčný tok elektriny z Bieloruska.



Agentúra AFP pripomenula, že samotné Bielorusko roky zápasilo s následkami havárie v jadrovej elektrárni pri ukrajinskom meste Černobyľ.



V súvislosti so svojou jadrovou elektrárňou Minsk roky opakovane zdôrazňuje, že bezpečnosť elektrárne Astravec bude zaistená v súlade s najvyššími bezpečnostnými a technologickými štandardmi.



Plány na výstavbu jadrovej elektrárne predstavil bieloruský prezident Alexander Lukašenko v roku 2008, keď Minsk dostal od Moskvy na tento projekt pôžičku vo výške desať miliárd dolárov. Elektráreň je postavená podľa ruského projektu a skladá sa z dvoch reaktorov typu VVER-1200 s výkonom 1200 MW. Fyzické spustenie prvého bloku jadrovej elektrárne sa uskutočnilo 20. augusta.