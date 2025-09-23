Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025Meniny má Zdenka
< sekcia Zahraničie

Litva zmiernila pravidlá pre zostreľovanie dronov

.
Na ilustračnej snímke dron. Foto: TASR/AP

Pôjde o drony, ktoré predstavujú hrozbu pre Litvu ako členskú krajinu Európskej únie a NATO.

Autor TASR
Vilnius 23. septembra (TASR) - Litovský parlament v utorok schválil novelizáciu zákona, ktorá umožňuje armáde účinnejšie a rýchlejšie zakročiť proti dronom narušujúcim vzdušný priestor krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Pôjde o drony, ktoré predstavujú hrozbu pre Litvu ako členskú krajinu Európskej únie a NATO. Cieľom najnovšej zmeny zákona je reagovať na rastúci počet narušení vzdušného priestoru v regióne, uvádza sa vo vyhlásení litovského parlamentu.

Novela umožňuje zostreliť drony, ktoré porušujú platné pravidlá v zakázaných alebo neprístupných zónach.

Doposiaľ mala armáda povolené zasahovať len proti lietajúcim objektom, ktoré boli použité ako zbraň, alebo proti tým, ktoré prenikli do zakázaných zón a ohrozili tým štátny majetok.

DPA pripomína, že od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 do litovského vzdušného priestoru opakovane prenikali drony.
.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?