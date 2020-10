Litva zmrazila pomoc EÚ pre Bielorusko za takmer šesť miliónov eur

Vilnius 8. októbra (TASR) - Litovská vláda pozastavila vyplácanie miliónov eur, ktoré malo Bielorusko dostať v rámci programu cezhraničnej pomoci EÚ. Oznámil to vo štvrtok vysoko postavený člen vlády vo Vilniuse, ktorého citovala agentúra AFP.



Podľa námestníka litovského ministra vnútra Tautvydasa Tamulevičiusa Vilnius "zastavil všetky platby Bielorusku uskutočňované v rámci spoločných programov". Vo veci ďalšieho postupu Litva čaká na stanovisko Európskej komisie.



K pozastaveniu pomoci došlo podľa Tamulevičiusa po sporných augustových prezidentských voľbách v Bielorusku, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov opäť zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko. Proti jeho znovuzvoleniu sa už dva mesiace konajú masové protesty. EÚ uviedla, že Lukašenka nepovažuje za legitímne zvoleného prezidenta.



"Celková výška zmrazených platieb je 5,8 milióna eur. Rozhodnutie bolo prijaté, keďže hrozilo zneužitie týchto finančných zdrojov," povedal Tamulevičius pre AFP.



V posledných dňoch sa v médiách objavili informácie, že Bielorusko použilo fondy EÚ na nákup prieskumných dronov. Vyvolalo to obavy, že by táto technika mohla byť použitá pri potláčaní antilukašenkovských protestov.



Litovská polícia zdôraznila, že peniaze na nákup dronov boli poskytnuté Minsku už v máji tohto roku, teda zhruba tri mesiace pred spornými voľbami z 9. augusta. Bezpilotné stroje mali podľa EÚ pomôcť pri ochrane hraníc Bieloruska — a tým aj susedných krajín EÚ Litvy a Lotyšska — pred nelegálnou migráciou a prevádzačstvom.



Skupina 40 poslancov Európskeho parlamentu vo štvrtok vyzvala v otvorenom liste Vilnius aj Brusel na "dôkladné vyšetrenie" toho, akým spôsobom získali úrady v Bielorusku prieskumné drony, aby sa už v budúcnosti nemohlo nič podobné opakovať. Podľa europoslancov mohla byť pomoc EÚ týmto spôsobom zneužitá na "ohrozenie bezpečnosti obyvateľov Bieloruska".