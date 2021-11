Litva zriadila pri hraniciach s Bieloruskom vojenskú základňu

Vilnius 19. novembra (TASR) - Litva zriadila pri svojich hraniciach s Bieloruskom vojenskú základňu, ktorá má posilniť ochranu vonkajších hraníc EÚ. Takzvaná predsunutá operačná základňa bola postavená v priemyselnej oblasti mesta Druskininkai neďaleko hraníc s Bieloruskom, informuje agentúra DPA.



Litva pred vyše týždňom vyhlásila výnimočný stav v oblastiach pri hraniciach s Bieloruskom. Má platiť prinajmenšom mesiac, pričom príslušníkom pohraničnej stráže umožňuje použiť "psychický nátlak" a "úmerné fyzické násilie" voči migrantom, ktorí sa budú pokúšať vstúpiť do krajiny.



Litovská vláda zároveň na hranice vyslala ďalších policajtov a poskytla väčšie právomoci príslušníkom armády.



K týmto krokom pristúpila táto pobaltská krajina v dôsledku bezprecedentnému náporu ilegálnych migrantov, ktorí na litovské hranice prichádzajú z Bieloruska a prechodom cez ne sa snažia dostať do EÚ.



Migranti do Litvy, rovnako aj do Poľska a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.



Zmienené tri krajiny vztýčili pozdĺž svojich hraníc s Bieloruskom úseky plotu z žiletkového drôtu.



Litva nedávno začala ako prvá stavať aj úseky 3,4 metra vysokého oceľového plota zakončeného 0,6-metrovým žiletkovým drôtom. Na stavbu 500-kilometrového oceľového plota, ktorý má byť hotový do septembra 2022, vyčlenila 152 miliónov eur.