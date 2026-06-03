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Litva zvažuje zmenu ústavy, aby mohla hostiť americké jadrové zbrane
Litovská ústava zakazuje nasadenie zbraní hromadného ničenia na území štátu, no zhľadom na súčasné bezpečnostné riziká prezident Gitanas Nausda navrhol jej úpravu.
Autor TASR
Vilnius 3. júna (TASR) - Litva vyjadrila ochotu zmeniť ústavu, ktorá v súčasnosti zakazuje umiestnenie zbraní hromadného ničenia na jej území. Vilnius totiž rokuje so Spojenými štátmi o potenciálnom umiestnení amerických jadrových zbraní v pobaltskej krajine, uviedol litovský minister obrany Robertas Kaunas. TASR o tom informuje stredajšej podľa správy portálu Politico.
„Prebiehajú diskusie,“ povedal minister Kaunas novinárom. Dochádza k tomu v čase, keď sa Washington rozhodol obmedziť svoju vojenskú prítomnosť v Európe, čo vyvolalo obavy medzi členskými štátmi NATO v otázke bezpečnosti. „Litva rozhodne nezostáva bokom,“ dodal Kaunas.
Litovská ústava zakazuje nasadenie zbraní hromadného ničenia na území štátu, no zhľadom na súčasné bezpečnostné riziká prezident Gitanas Nausda navrhol jej úpravu.
Denník Financial Times v priebehu týždňa informoval, že americkí predstavitelia rokujú o umiestnení jadrových hlavíc a bombardérov v krajinách na východnom krídle NATO. Jadrové zbrane USA sa v súčasnosti nachádzajú napríklad vo vojenských zariadeniach v Nemecku, Belgicku, Taliansku, Turecku, Holandsku či v Británii.
Rokovania sa konajú v čase, keď Spojené štáty plánujú z Litvy stiahnuť približne 1000 vojakov. Kaunas uviedol, že Washington naďalej posudzuje novú rotáciu amerických síl. Celkové sťahovanie vojakov USA z Európy viedlo podľa jeho slov „k prehodnoteniu postoja v regióne“.
„Prebiehajú diskusie,“ povedal minister Kaunas novinárom. Dochádza k tomu v čase, keď sa Washington rozhodol obmedziť svoju vojenskú prítomnosť v Európe, čo vyvolalo obavy medzi členskými štátmi NATO v otázke bezpečnosti. „Litva rozhodne nezostáva bokom,“ dodal Kaunas.
Litovská ústava zakazuje nasadenie zbraní hromadného ničenia na území štátu, no zhľadom na súčasné bezpečnostné riziká prezident Gitanas Nausda navrhol jej úpravu.
Denník Financial Times v priebehu týždňa informoval, že americkí predstavitelia rokujú o umiestnení jadrových hlavíc a bombardérov v krajinách na východnom krídle NATO. Jadrové zbrane USA sa v súčasnosti nachádzajú napríklad vo vojenských zariadeniach v Nemecku, Belgicku, Taliansku, Turecku, Holandsku či v Británii.
Rokovania sa konajú v čase, keď Spojené štáty plánujú z Litvy stiahnuť približne 1000 vojakov. Kaunas uviedol, že Washington naďalej posudzuje novú rotáciu amerických síl. Celkové sťahovanie vojakov USA z Európy viedlo podľa jeho slov „k prehodnoteniu postoja v regióne“.