Litva zvyšuje bezpečnosť svojho energetického prepojenia s Poľskom

Vilnius 8. januára (TASR) - Litva posilnila bezpečnosť elektrického vedenia, ktoré ju spája s Poľskom. Súvisí to s obavami z narušenia plánu odpojenia sa Litvy a ďalších pobaltských štátov od niekdajšej sovietskej elektrickej siete, na ktorú je napojené aj Rusko a Bielorusko. Informovala o tom v stredu agentúra PAP, píše TASR.



Ako vo vládnom komuniké uviedol litovský premiér Gintautas Paluckas, posilnené bezpečnostné opatrenia sa týkajú siete LitPol Link - elektrického vedenia spájajúceho Poľsko a Litvu.



Toto vyhlásenie bolo zverejnené niekoľko týždňov pred tým, ako sa pobaltské štáty 8. februára odpoja od jednotnej elektrizačnej sústavy Bieloruska, Ruska, Estónska, Lotyšska a Litvy (BRELL) a 9. februára zosynchronizujú svoje energetické vedenia s európskou sieťou. Podľa Paluckasa je to pre Litvu životne dôležité nielen pre oblasť energetiky, ale aj z hľadiska národnej bezpečnosti.



Námestník litovského ministra energetiky Arnoldas Pikžirnis uviedol, že napriek pokusom zabrániť odchodu pobaltských štátov zo spoločnej energetickej siete s Minskom a Moskvou je tento proces neodvolateľný a nezvratný.



Uviedol, že Vilnius posilnil fyzickú bezpečnosť základnej energetickej infraštruktúry v krajine. Dodal, že technické aj všeobecné ochranné opatrenia sa v súčasnosti vyhodnocujú a zvyšujú na vyššiu úroveň odolnosti.



Litovská vláda potvrdila, že v Baltskom mori boli nainštalované protidronové a podvodné ochranné systémy na zvýšenie bezpečnosti v regióne. Okrem toho Vilnius posilnil aj monitorovanie elektrického kábla NordBalt, ktorý spája Litvu so Švédskom.



Toto oznámenie prichádza v nadväznosti na incident zahŕňajúci sabotáž elektrického kábla spájajúceho Fínsko a Estónsko v Baltskom mori z konca decembra. Európska únia ho pripisuje ruskej tzv. tieňovej flotile.