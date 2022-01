Litva pre obavy zvyšuje počet inštruktorov v ukrajinskej armáde

Na snímke konvoj ruských obrnených vozidiel sa presúva po diaľnici na polostrove Krym v utorok 18. januára 2022. Foto: TASR/AP

Vilnius 19. januára (TASR) - Litovský minister obrany Arvydas Anušauskas v stredu vyhlásil, že príchod jednotiek ruskej armády do Bieloruska, kde sa zúčastňujú na spoločnom vojenskom cvičení označovanom za previerku schopnosti rýchlej reakcie ozbrojených síl, predstavuje pre Litvu bezprostrednú hrozbu.napísal Anušauskas na Facebooku.Podľa agentúry Interfax minister tiež avizoval, že v stredu sa stretne s veľvyslancami deviatich krajín NATO,V reakcii na napätie v regióne sa Litva rozhodla zvýšiť počet brancov, ako aj počet inštruktorov v ukrajinskej armáde, a urýchliť obstarávanie salvových raketometov pre svoje ozbrojené sily.Námestník ruského ministra obrany Alexandr Fomin uviedol, že Moskva do susedného Bieloruska vyšle na spoločné vojenské cvičenia 12 stíhačiek Su-35 a rozmiestni tam dva prápory systémov protivzdušnej obrany S-400 a prápor hybridných samohybných protilietadlových systémov krátkeho a stredného dosahu Pancir-S.Previerka schopnosti rýchlej reakcie ozbrojených síl Zväzového štátu Ruska a Bieloruska sa uskutoční na západe Bieloruska, v blízkosti jeho hraníc s Poľskom a Litvou, ktoré sú členmi aliancie NATO, ako aj blízko južných hraníc s Ukrajinou. Prvá etapa cvičenia potrvá do 9. februára, druhá fáza od 10. februára do 20. februára.Tieto cvičenia sa konajú v čase, keď sa západné krajiny obávajú možnej ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko však odmieta tvrdenia, že plánuje na Ukrajinu zaútočiť.Na uskutočnení tohto cvičenia s kódovým názvom Spojenecké odhodlanie sa prezidenti oboch krajín - Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin - dohodli ešte v decembri minulého roku. Obe krajiny tvoria od roku 1999 - zatiaľ skôr iba formálne - súštátie.Cvičenie má podľa Lukašenkovho vyjadrenia z pondelka vypracovať plán pre prípad vojenskej konfrontácie s pobaltskými štátmi a Poľskom na západe Bieloruska a s Ukrajinou na juhu.