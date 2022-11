Litva:Šéfovia diplomacií EÚ budú rokovať o zavedení sankcií voči Iránu

Berlín 11. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ budú v pondelok v Bruseli diskutovať o uvalení ďalších sankcií na Irán za násilné potláčanie protivládnych protestov a za podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. V piatok v Berlíne to uviedol litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Landsbergis dodal, že sankcie by sa týkali pomoci Moskve zo strany Iránu vo vojne na Ukrajine, ale aj porušovania ľudských práv, ku ktorému dochádza v iránskych mestách.



Nemenovaný vysoký predstaviteľ EÚ pre AFP potvrdil, že šéfovia diplomacií EÚ na pondelkovom stretnutí pravdepodobne prijmú sankcie za potláčanie protestov vyvolaných smrťou 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá prišla o život po zadržaní iránskou mravnostnou políciou.



Zmienený diplomat pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že na sankčný zoznam EÚ bude pridaných zhruba 30 mien.



Európska únia už zaviedla sankčné opatrenia voči Iránu 17. októbra. Vzťahujú sa na 11 osôb a štyri iránske organizácie vrátane mravnostnej polície. Ich súčasťou je zákaz vstupu na územie EÚ a zmrazenie ich aktív.



Podľa predstaviteľa EÚ by mali ministri na stretnutí diskutovať aj o dodávkach bezpilotných lietadiel z Iránu do Ruska.



Irán v sobotu po prvý raz priznal, že Rusku dodával bojové drony, trval však na tom, že jeho spojencovi boli dodané ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu.