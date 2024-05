Litva:Ukrajina by mala mať voľnejšie ruky pri útokoch na ciele v Rusku

Paríž 20. mája (TASR) – Západní spojenci Ukrajiny by mali zrušiť obmedzenia na použitie zbraní dodaných na Ukrajinu a dopriať Kyjevu viac slobody pri útokoch na ciele v Rusku. V pondelok to počas rozhovoru vyhlásil litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Landsbergis v pondelkovom rozhovore pre francúzsku televíziu LC1 zároveň podporil návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na vyslanie vojenských inštruktorov na Ukrajinu.



"Od samého začiatku sme robili chybu v tom, že sme Ukrajincov obmedzovali (v použití zbraní), pretože by to mohlo byť považované za eskaláciu," vyhlásil Landsbergis, podľa ktorého podporovateľov Ukrajiny ovláda strach z Ruska.



"Musíme nechať Ukrajincov používať poskytnuté vybavenie tak, aby mohli dosahovať strategické ciele. Musia mať možnosť zasahovať ciele na ruskom území, zásobovacie trasy a jednotky pripravujúce sa na útok," uviedol Landsbergis. "Iba jedna strana musí dodržiavať pravidlá. Musíme sa preto zbaviť pravidiel, ktoré sme vytvorili," dodal.



Šéf litovského rezortu zahraničia zároveň deklaroval pripravenosť svojej krajiny pripojiť sa ku koalícii vedenej napríklad Francúzskom, ktorá by mohla pomáhať s výcvikom ukrajinskej armády.



Landsbergis však odmietol myšlienku tlačiť na Rusko prostredníctvom Číny, pretože by tak mohlo vzniknúť riziko závislosti na Pekingu.



"Nič nie je zadarmo a Čína bude vždy žiadať nejakú odmenu. Ak Čínu požiadame, aby vyriešila problém na Ukrajine, dáme jej do rúk kľúče od vlastnej bezpečnosti, pretože problém nevyriešime vlastnými silami," dodal Landsbergis.