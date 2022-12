Litvinenkovho syna chcelo Rusko naverbovať do armády

Moskva 4. decembra (TASR) - Moskovský byt syna Alexandra Litvinenka - bývalého ruského agenta a prebehlíka na stranu Západu, ktorého zavraždili v roku 2006 v Londýne rádioaktívnym prvkom polónium 210 -, navštívili náboroví príslušníci ruskej armády. Dúfali, že mladého muža naverbujú. V nedeľu o tom informoval portál britského denníka The Guardian.



Anatolij Litvinenko (28) uviedol, že pred niekoľkými týždňami ho chceli ruskí vojaci získať do vojenskej služby na Ukrajine. Vojaci zrejme nevedeli o tragickej minulosti, ktorá spája Litvinenkovho syna s režimom Vladimira Putina.



"Približne v polovici októbra, takmer mesiac po tom, čo Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu v Rusku, niekto zaklopal na dvere moskovského bytu, ktorý je registrovaný ako moje oficiálne bydlisko," napísal Anatolij Litvinenko v nedeľu novinách The Observer, ktoré sú sesterským médiom denníka Guardian. Jeho článok vyšiel pred odvysielaním nového britského štvordielneho televízneho miniseriálu, ktorý bude rozprávať príbeh otravy jeho otca ruskými vrahmi. Premiéru má mať 15. decembra.



Bývalý ruský agent Alexander Litvinenko, ktorý žil po úteku z Ruska v exile v Británii, zomrel 23. novembra 2006 v londýnskej nemocnici na následky otravy rádioaktívnym polóniom 210. Zle mu totiž prišlo po vypití čaju v londýnskom hoteli Millennium, kde mal stretnutie s ruskými občanmi Andrejom Lugovým a Dmitrijom Kovtunom. Litvinenko pred smrťou obvinil zo zodpovednosti za svoju vraždu ruského prezidenta Putina.



Aj podľa britského vyšetrovania z roku 2016 Putin pravdepodobne schválil operáciu tajných služieb s cieľom zavraždiť bývalého ruského agenta. Zodpovednosť Ruska za Litvinenkovu vraždu potvrdil v septembri 2021 tiež Európsky súd pre ľudské práva (ESLP) v Štrasburgu.



Litvinenko, ktorý mal v čase smrti 43 rokov, pracoval ako agent už pre sovietsku tajnú službu KGB a potom v jej ruskej nástupníckej organizácii Federálnej bezpečnostnej službe (FSB). Postupne však začal kritizovať pomery vo vnútri FSB, kriticky sa vyjadroval aj k politike Kremľa a odhaľoval rôzne zločiny ruského režimu. V strachu o svoj život aj o životy členov svojej rodiny v roku 2000 ušiel do Británie spolu s manželkou Marinou a šesťročným synom Anatolijom. Litvinenko prijal britské občianstvo a pracoval pre tajnú službu MI6.