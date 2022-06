Litvu zasiahli DDoS útoky, prihlásila sa k nim ruská hackerská skupina

Vilnius 27. júna (TASR) - Počítačové systémy štátnych a súkromných inštitúcií v Litve zasiahli v pondelok DDoS útoky. Vo vyhlásení zverejnenom litovským ministerstvom obrany o tom informovalo Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť. Správu o tom priniesla agentúra Reuters.



Spravodajský web Delfi.lt uviedol, že k zodpovednosti za útok na Litvu sa prihlásila hackerská skupina Killnet spájaná s Ruskom.



Vo svojom statuse v aplikácii Telegram hackeri vysvetlili, že počítačové útoky sú odvetou za obmedzenia, ktoré Litva uplatňuje od 18. júna, keď zakázala prevoz ocele a iných železných kovov cez svoje územie z Ruska do susednej Kaliningradskej oblasti. Litva tvrdí, že jej konanie je v súlade so sankciami Európskej únie uvalenými voči Moskve.



Litovské centrum pre kybernetickú bezpečnosť v pondelok pripustilo ako "veľmi pravdepodobné, že útoky podobnej alebo väčšej intenzity budú pokračovať aj v najbližších dňoch, najmä v sektore dopravy, energetiky a financií".



Medzi zasiahnutými subjektmi boli aj zabezpečené siete používané štátnymi inštitúciami, dodala agentúra Reuters.



Podľa webu Delfi.lt štátna daňová inšpekcia (VMI) v pondelok po zaznamenaní "neobvykle vysokého počtu prihlásení" pozastavila z bezpečnostných dôvodov svoje IT systémy.



Riaditeľka migračného odboru Evelina Gudzinskaité v pondelok pre spravodajský web BNS potvrdila, že výpadky informačného systému spôsobujú v Litve zdržanie pri vydávaní pasov a povolení na pobyt.



Hackerský útok potvrdil okrem iných aj hovorca spoločnosti LOU spravujúcej litovské letiská.



Premiérka Ingrida Šimonyté v pondelok poznamenala, že takéto útoky sa opakujú od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



"DDoS je spôsob útoku, pri ktorom je využitých viacero od seba nezávislých zariadení na vykonávanie požiadaviek na cieľové zariadenie, respektíve službu (napríklad webstránka), čo zabezpečí spomalenie služby alebo jej úplnú nedostupnosť," vysvetlil pred časom pre TASR hovorca Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).