Liverpool ako prvé mesto v Anglicku začne s celoplošným testovaním

Liverpool 3. novembra (TASR) - Obyvatelia anglického mesta Liverpool budú mať ako prví možnosť absolvovať pravidelné testy na ochorenie COVID-19 v rámci prvého projektu celoplošného testovania v meste na území Anglicka. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Každý, kto žije alebo pracuje v Liverpoole, bude mať možnosť otestovať sa bez ohľadu na to, či sa uňho prejavili príznaky ochorenia. Opakované testovanie bude možné každé dva týždne.



Cieľom je obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 prostredníctvom identifikácie čo najvyššieho počtu nakazených osôb.



Tento druh hromadného testovania má podľa britského premiéra Borisa Johnsona "potenciál stať sa novou, silnou zbraňou v boji proti COVID-19". Vláda podľa neho v prípade úspechu plánuje dodať milióny testov aj do ďalších miest v krajine.



Počet nakazených pripadajúci na 100.000 obyvateľov je v Liverpoole jeden z najvyšších v Británii, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke britská vláda.



Mesto spolu s okolím bolo ako prvé zaradené do tretieho stupňa lockdownu, v ktorom platia najprísnejšie opatrenia. Trojstupňový systém zaviedla britská vláda v septembri.



Logistiku a distribúciu testov pomôže zabezpečiť približne 2000 príslušníkov armády. Testovacie miesta budú na rôznych miestach v meste vrátane domovov sociálnych služieb, škôl, univerzít a pracovísk. Ľudia sa budú môcť objednať aj on-line.



Spojené kráľovstvo v pondelok zaznamenalo 18.950 nových prípadov nákazy koronavírusom a 136 úmrtí osôb, ktoré mali v období posledných 28 dní pozitívny test na ochorenie COVID-19.



Johnson v sobotu oznámil, že v Anglicku bude od štvrtka 5. novembra zavedený druhý lockdown, ktorý potrvá štyri týždne. Parlament má o tomto opatrení hlasovať v stredu.