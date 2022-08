Liz Cheneyová neuspela v republikánskych primárkach v štáte Wyoming

Washington 17. augusta (TASR) - Americká kongresmanka Liz Cheneyová neuspela v utorňajších primárkach Republikánskej strany v americkom štáte Wyoming, v ktorých sa uchádzala o nomináciu pre novembrové doplňujúce voľby do Snemovne reprezentantov Kongresu USA. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Republikánskou kandidátkou v doplňujúcich voľbách 8. novembra bude právnička Harriet Hagemanová, ktorej kandidatúru podporil aj americký exprezident Donald Trump.



Cheneyová vlani vo februári hlasovala za ústavnú žalobu (impeachment) voči vtedajšiemu prezidentovi Trumpovi a je aj členkou výboru Kongresu, ktorý vyšetruje útok Trumpových podporovateľov na washingtonský Kapitol 6. januára 2021.



Dcéra bývalého viceprezidenta USA Dicka Cheneyho (2001-2009) je členkou Snemovne reprezentantov od roku 2017. Svoju porážku v primárkach označila za začiatok novej kapitoly vo svojej politickej kariére. Takisto vyjadrila odhodlanie urobiť všetko, čo je v jej silách, aby Trumpovi zabránila v návrate do Bieleho domu.



Táto kongresmanka zvažuje kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2024, píše AP.



V novembri sa v USA konajú doplňujúce voľby do Kongresu, v ktorých sa budú republikáni opäť získať väčšinu. V 435 člennej Snemovni reprezentantov má v súčasnosti Demokratická strana úradujúceho prezidenta Joea Bidena prevahu. Američania si budú voliť aj 35 členov hornej komory Kongresu - Senátu.