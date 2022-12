Liz Trussová si nechcela kúpiť šperky, ktoré dostala od Zelenskej

Londýn 15. decembra (TASR) - Bývalá britská premiérka Liz Trussová sa rozhodla odkúpiť si klobúk, ktorý jej počas pôsobenia vo funkii darovala firma Amanda Denton Millinery. Šperky, ktoré ako premiérka dostala do daru od prvej dámy Ukrajiny Oleny Zelenskej, však neodkúpila a tak zostali na príslušnom úrade.



Ako informovala britská televízia Sky News, Trussová konala v súlade s pravidlami týkajúcimi sa darov, ktoré členovia britskej vlády dostanú počas výkonu funkcie: môžu si ponechať iba dary pod hodnotu 140 libier, tie drahšie sa stanú ich majetkom len v prípade, že uhradia zvyšok sumy nad 140 libier.



Spoločnosť Amanda Denton Millinery so sídlom v Hungerforde v grófstve Berkshire, ktorej kreácia Trussovú zaujala, sa podľa svojej webovej stránky špecializuje na dámske klobúky pre výnimočné príležitosti, ako napríklad na konské dostihy Royal Ascot.



Trussová zastávala funkciu predsedníčky britskej vlády od 6. septembra do 25. októbra 2022 - ako tretia žena po Margaret Thatcherovej a Therese Mayovej. Jej funkčné obdobie trvalo len 49 dní, čo je rekord v dejinách Spojeného kráľovstva.



Trussová bola súčasne aj predsedníčkou konzervatívcov - stala sa ňou 5. septembra a 6. septembra ju kráľovná Alžbeta II. – dva dni pred svojou smrťou – oficiálne poverila zostavením vlády.