Lloyd Austin nepochybuje o vstupe Ukrajiny do NATO po skončení vojny

Washington 13. júla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin vyjadril presvedčenie, že Ukrajina po skončení vojny vstúpi do Severoatlantickej aliancie. Jeho vyjadrenia prišli krátko po summite NATO vo Vilniuse, ktorý zmaril nádeje Kyjeva na rýchlu pozvánku do Aliancie, uviedla agentúra AFP.



"Nepochybujem o tom, že sa tak stane," odpovedal Austin pre stanicu CNN na otázku, či sa Ukrajina stane členom NATO po skončení vojny proti Rusku, ktoré vedie masívnu vojenskú agresiu voči Ukrajine už od vlaňajšieho februára. Rozhovor bol odvysielaný vo štvrtok.



Šéf amerického rezortu obrany zároveň poznamenal, že veľká časť ukrajinského vojenského vybavenia a techniky stále pochádza ešte z čias Sovietskej zväzu.



Ako dodal, "z hľadiska výcviku a vybavenia treba urobiť kus práce" na to, aby krajina splnila štandardy NATO. K tomu podľa Austina prispieva aj pomoc, ktorú západní spojenci poskytujú Kyjevu v jeho obrannej vojne proti Rusku.



Lídri Aliancie sa 11. a 12. júla na summite vo Vilniuse zhodli na tom, že "budúcnosť Ukrajiny je v NATO" a skrátili jej trvanie procesu, ktorý štandardne vedie k členstvu. To však podľa príliš neprekonalo prísľub o budúcom členstve v Aliancii, ktorý spojenci dali Kyjevu už v roku 2008, čo podľa analytikov odráža obavy Spojených štátov, aby neboli zatiahnuté do potenciálneho jadrového konfliktu s Ruskom.