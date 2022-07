Lobista Janoušek žiada o prepustenie na slobodu

Praha 7. júla (TASR) - Český lobista Roman Janoušek požiadal súd o podmienečné prepustenie na slobodu, rozhodovať o tom bude Obvodný súd pre Prahu 6. V júli mu uplynie polovica 4,5-ročného trestu odňatia slobody, ktorý si odpykáva za to, že v opitosti zrazil ženu a z miesta nehody ušiel. TASR informáciu prevzala zo servera Novinky.cz.



Janoušek nastúpil na výkon trestu v roku 2014. Od marca 2016 bol však na základe lekárskych posudkov na slobode. V tých sa uvádzalo, že má po operácii mozgu v hlave implantát, ktorý by sa mu mohol pohybom uvoľniť a zabiť ho.



Súd následne nechal podnikateľa sledovať a zistil, že popisovanými ťažkosťami netrpí, chodí na plaváreň a jazdí na bicykli. Do väzenia sa vrátil v roku 2021 po zásahu Vrchného súdu v Olomouci. Ten konštatoval, že jeho zdravotný stav mu nebráni absolvovať výkon trestu.



Kedysi vplyvný lobista Janoušek v marci 2012 pod vplyvom alkoholu zrazil svojím autom ženu, vážne ju zranil a z miesta nehody ušiel. Na súde sa obhajoval tým, že ženu nevidel a zrejme ju zachytil len spätným zrkadlom. Následne túto verziu, ktorú potvrdzoval dopravný znalec Jiří Doleček, vyvrátilo odpočúvanie Janouškových telefónov aj revízny znalecký posudok z Ústavu súdneho inžinierstva Vysokého učení technického v Brne.