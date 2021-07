Lockdown v Melbourne sa končí, v Sydney potrvá aj naďalej

Melbourne 27. júla (TASR) - Úrady po dvoch týždňoch rušia takmer všetky prísne obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu v austrálskom štáte Viktória vrátane miliónovej metropoly Melbourne. Lockdown sa skončí v noci na stredu, oznámil v utorok premiér štátu Viktória Daniel Andrews. Informovala o tom agentúra DPA.



Andrews súčasne obyvateľstvo požiadal, aby "zostalo bdelé voči tomuto vírusu, voči variantu delta, kým nebude zaočkovaných čo možno najviac ľudí".



V stredu sa vo Viktórii opätovne otvoria školy, reštaurácie, obchody i fitnescentrá. Povolené sú okrem toho aj stretnutia v exteriéri do počtu desať účastníkov. Prijímanie návštev v domácnostiach je však naďalej zakázané.



Situácia v súvislosti so šírením koronavírusu je pod kontrolou už aj v štáte Južná Austrália s metropolou Adelaide, píše DPA. Platnosť obmedzení zavedených pred týždňom sa tiež končí v stredu.



Lockdown v meste Sydney v štáte Nový Južný Wales, zavedený 26. júna, však bude platiť aj naďalej.



Austrália so svojimi 25 miliónmi obyvateľov je vďaka extrémne prísnym opatreniam v boji proti pandémii úspešná, konštatuje DPA. V celej krajine doposiaľ zaznamenali 33.000 prípadov a v spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 918 ľudí. Austrália má svoje hranice z veľkej časti zatvorené už od marca 2020.