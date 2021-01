Lockdown v Nemecku môže trvať ešte ďalších 8 až 10 týždňov

Berlín 12. januára (TASR) - Celoštátne karanténne opatrenia, tzv. lockdown, v Nemecku môžu byť v platnosti ešte ďalších osem až desať týždňov. Informoval o tom v utorok britský denník The Guardian s odvolaním sa na zdroje z prostredia tamojšej kancelárky Angely Merkelovej.



Merkelová to podľa The Guardian uviedla v utorok na stretnutí pracovnej skupiny svojej vládnej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Počet prípadov nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 by sa v Nemecku do Veľkej noci mohol zvýšiť až desaťnásobne v prípade, ak sa krajine nepodarí spomaliť šírenie nákazy.



Merkelová podľa účastníkov utorkového stretnutia upozornila, že Nemecko "potrebuje ešte osem až desať týždňov tvrdých opatrení". V Nemecku v súčasnosti platí tzv. lockdown do 31. januára. Na základe súčasných nariadení museli zatvoriť všetky školy, služby a obchody, s výnimkou potravín či lekární.



Zdravotnícke úrady v Nemecku sa podľa The Guardian obzvlášť obávajú zrýchleného šírenia nového variantu koronavírusu, ktorý sa začal šíriť z Británie v polovici decembra. Podľa odborníkov tento variant v Nemecku koluje už niekoľko týždňov.



Nemecko vakcinačnú kampaň spustilo spolu s väčšinou krajín EÚ 27. decembra. Do pondelka (11. januára) poludnia tam zaočkovali viac ako 630.000 občanov vakcínou od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech. Do Nemecka z USA v utorok dorazili aj prvé dávky vakcíny od americkej spoločnosti Moderna.



Posledných pár týždňov nemecké úrady zaznamenávajú vysoké denné prírastky nákazy, tieto čísla sú však zrejme skreslené pre nedostatočné nahlasovanie nových prípadov počas vianočných sviatkov. Presné počty by mali byť zverejnené 17. januára, vyjadrila sa Merkelová.



Podľa údajov americkej univerzity Johnsa Hopkinsa Nemecko od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenalo viac ako 1.945.000 prípadov nákazy a 41.837 úmrtí.