V Rakúsku ukončia lockdown, ale len pre zaočkovaných

Viedeň 7. decembra (TASR) - V Rakúsku sa 12. decembra skončí lockdown pre ľudí zaočkovaných proti novému koronavírusu. Naďalej ale bude platiť pre tých, ktorí proticovidovú vakcínu dosiaľ nedostali. Povedal to v utorok nový rakúsky kancelár Karl Nehammer na svojej prvej tlačovej konferencii vo funkcii šéfa vlády, informuje na svojej webstránke verejnoprávna stanica ORF.



"Otváranie (krajiny) sa zrealizuje," povedal Nehammer s tým, že otázkou zostáva len to, za akých konkrétnych podmienok sa to bude diať, a aké preventívne opatrenia sa prijmú.



Otvoriť budú môcť znova obchody, hotely i gastronomické prevádzky. Nový kancelár priblížil, že o detailoch, ako bezpečne otvárať krajinu, budú v stredu rokovať zdravotnícki odborníci spolu s premiérmi spolkových krajín Rakúska. Aktuálnu pozitívnu tendenciu vývoja nákazy v krajine je podľa neho nutné premeniť na dlhodobejší pozitívny trend.



Nehammer sa funkcie kancelára ujal v pondelok po zložení slávnostného sľubu. Na tomto poste vystriedal Alexandra Schallenberga, ktorý bol kancelárom necelý mesiac po tom, čo v októbri na poste nahradil Sebastiana Kurza. Ten odstúpil pre obvinenia z korupcie.



Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein pre reláciu ZiB stanice ORF už v pondelok večer naznačil, že po skončení celoštátneho lockdownu, môže ešte dôjsť k regionálnym obmedzeniam.



Trojtýždňový plošný lockdown zaviedlo Rakúsko od 22. novembra. Pre všetkých obyvateľov v rámci neho platí zákaz vychádzania a uzavreté sú všetky obchodné prevádzky okrem poskytovateľov základných služieb.



Rakúsko hlásilo v utorok najvyšší počet obetí covidu v krajine za posledných 11 mesiacov - za posledných 24 hodín pribudlo 77 úmrtí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva. Celkovo si pandémia COVID-19 vyžiadala v Rakúsku už 12.921 obetí na životoch.



Ako píše agentúra APA, v krajine zaznamenali i tohtoročný nový rekord v počte pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Na JIS leží v rakúskych nemocniciach 670 pacientov (nárast o deväť oproti predošlému dňu).



Viac pacientov v ťažkom stave, ktorí musia byť umiestnení na JIS, bolo v Rakúsku naposledy počas druhej vlny pandémie pred rokom - vlani 25. novembra ich bolo na JIS hospitalizovaných 709. Celkovo sa v nemocniciach v utorok nachádzalo 3115 pacientov s covidom, čo je o osem viac ako v pondelok.



Rakúsko eviduje zároveň pokles nových prípadov nákazy - za pondelok pribudlo 4233 infikovaných. Po prvý raz za takmer štyri týždne je počet potvrdených aktívnych prípadov infekcie nižší ako 100.000 - aktuálne má covid 96.128 osôb. Hodnota sedemdňovej incidencie nákazy klesla v utorok na číslo 530.