Kauza Lockerbie: Jeden z líbyjských premiérov žiada prepustiť Masúda

Káhira 14. decembra (TASR) - Predseda jednej z dvoch súperiacich vlád v Líbyi vyzval v utorok na prepustenie Líbyjčana, ktorý je v USA vo vyšetrovacej väzbe ako obvinený zo zostavenia a naprogramovania bomby použitej pri útoku nad škótskym mestečkom Lockerbie. Informovala o tom agentúra AP.



K útoku nad Lockerbie došlo v roku 1988 a zahynulo pri ňom 259 ľudí vo vzduchu a 11 na zemi.



Americké orgány cez víkend uviedli, že abú Adžíla Muhammad Masúd bude čeliť súdnemu procesu v Spojených štátoch. V pondelok ho na federálnom súde vo Washingtone obvinili z činu medzinárodného terorizmu.



Jeden z líbyjských premiérov, Fathí Bašagha, sa v rozhovore pre líbyjskú televíziu zaujímal o to, ako sa Masúd dostal do Spojených štátov. "Myslíme si, že ho uniesli," uviedol s tým, že postup "mimo právneho, súdneho a legitímneho rámca" odmieta a neuznáva.



AP upozornila, že vyjadrenie Bašaghu akoby naznačovalo, že vláda jeho rivala, premiéra Abdala Hamída Dubajbu, ktorá sídli v Tripolise, sa nejakým spôsobom podieľala na zadržaní Masúda. Podotkla tiež, že Masúdovo vydanie je ďalším bodom zlomu v desaťročia trvajúcom vyšetrovaní útoku nad Lockerbie.



Zásadný prelom vo vyšetrovaní kauzy Lockerbie na americkom ministerstve spravodlivosti nastal v roku 2017, keď americkí predstavitelia dostali kópiu výpovede, ktorú Masúd - dlhoročný expert na výbušniny v líbyjskej tajnej službe - poskytol líbyjským orgánom v roku 2012, po páde vlády vodcu krajiny Muammara Kaddáfího.



Podľa amerických predstaviteľov sa Masúd vtedy priznal k zostrojeniu bomby použitej pri útoku na lietadlo spoločnosti PanAm, ako aj k spolupráci s ďalšími dvoma sprisahancami pri realizácii plánu. Podľa americkej FBI Masúd tiež povedal, že operáciu nariadila líbyjská rozviedka a že Kaddáfí sa po útoku poďakoval jemu a ďalším členom tímu.



Vznesenie obvinenia proti Masúdovi oznámili americké orgány v decembri 2020. V tom čase bol vo väzbe v Líbyi.



Hoci je Masúd tretím agentom líbyjských tajných služieb obvineným v USA v súvislosti s útokom nad Lockerbie, je prvým, ktorý sa postavil pred americký súd a vypočul si obžalobu.



Americkí predstavitelia neuviedli, ako sa Masúd dostal do väzby v USA. Podľa líbyjských médií, odvolávajúcich sa na jeho rodinu, ho však 16. novembra údajne uniesli ozbrojení muži z jeho bydliska v hlavnom meste Tripolis.



Doteraz nie je jasné ani to, za akých okolností Masúda prepustili z väzenia.



Líbya sa od roku 2011 zmieta v občianskej vojne. Je rozdelená medzi dve súperiace vlády, z ktorých každá má podporu časti štátov zo zahraničia a početných ozbrojených milícií v Líbyi. Jedna sídli v Tripolise a druhá, na ktorej čele stojí Bašagha, má sídlo v Syrte.