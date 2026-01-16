< sekcia Zahraničie
Lockheed Martin dodal v minulom roku 191 stíhačiek F-35
Ďalší kontrakt a dodanie nových F-35 obsahuje 296 strojov až do roku 2028.
Autor TASR
Washington 16. januára (TASR) - Spoločnosť Lockheed Martin dodala v roku 2025 celkovo 191 stíhačiek F-35 Lightning II v rámci programu Joint Strike Fighter. Ide o doteraz najvyšší počet za rok, dovtedy najviac (142) dodala v roku 2021. TASR o tom píše podľa webu MilitaryTimes.com.
Ďalší kontrakt a dodanie nových F-35 obsahuje 296 strojov až do roku 2028. Nižší počet v rokoch 2023 a 2024 (98 a 110) súvisel s rozhodnutím ministerstva obrany USA zastaviť prijímanie nových strojov pre problémy s aktualizáciou softvéru Technology Refresh 3 (TR-3).
Zastavenie dodávok trvalo zhruba rok a spoločnosť Lockheed Martin uskladnila desiatky úplne nových lietadiel vo svojich zariadeniach, predovšetkým vo Fort Worth v Texase. Aktualizácia hardvéru a softvéru TR-3 súvisela s následnou modernizáciou lietadiel známou ako Block 4.
Jednomotorové viacúčelové stíhacie lietadlo piatej generácie F-35 Lightning II je vybavené technológiou stealth, ktorá sťažuje jeho zachytenie radarom. Podľa výrobcu v súčasnosti lieta zhruba 1255 týchto strojov v 12 krajinách po celom svete a majú za sebou viac ako milión letových hodín. Najrozšírenejšia verzia je klasická F-35A, F-35B je určená pre krátky vzlet a vertikálne pristátie (STOVL) a F-35C pre lietadlové lode. Po USA (viac ako 600 F-35) ich majú najviac Austrália (72) Nórsko (cca 52), Holandsko (cca 40) a Južná Kórea (cca 39).
F-35 zohrali kľúčovú úlohu pri potlačení iránskej protivzdušnej obrany v noci z 21. na 22. júna 2025 v rámci operácie Polnočné kladivo (Midnight Hammer) proti jadrovým zariadeniam Teheránu.
Holandské stíhačky F-35 po boku poľských stíhačiek zostrelili viacero ruských dronov nad Poľskom a po prvýkrát zasiahli proti hrozbe nepriateľa vo vzdušnom priestore spojencov v NATO.
