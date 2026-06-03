< sekcia Zahraničie
Lockheed Martin otestoval lacný a mobilný kontajnerový raketový systém
Systém je možné nasadiť na zemi i na námorných plošinách a môže obsahovať až osem projektilov.
Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Americká spoločnosť Lockheed Martin v stredu oznámila, že úspešne vypálila raketu z prepravného kontajnera a zneškodnila testovací dron. Firma tak reaguje na narastajúci dopyt po nízkonákladových protidronových riešeniach, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Raketu vzduch-zem odpálili z trojmetrového kontajnera. Systém sa nazýva „kontajnerové odpaľovacie zariadenie GRIZZLY“ a strela zasiahla testovací jednosmerný útočný dron. Odpaľovacie zariadenie používa komerčné sériovo vyrábané komponenty, čím sa zjednodušuje logistika i náklady na obstaranie. Pentagón dlhodobo podporuje zbraňové systémy, ktoré je možné používať zo štandardných prepravných kontajnerov a ktoré sú lacné a zároveň mobilné.
Systém je možné nasadiť na zemi i na námorných plošinách a môže obsahovať až osem projektilov. Pri teste boli využité senzory a softvéry z protidronového systému Sanctum Counter-Unmanned Aerial System, ktorý vyvíjal Lockheed Martin spolu s firmou Microsoft, a tiež radary R-40 spoločnosti Fortem Technologies, ktoré slúžia na sledovanie a zasiahnutie cieľa.
Ministerstvo obrany USA v máji podpísalo rámcovú dohodu so štyrmi obrannými spoločnosťami vrátane Leidos s cieľom spustiť program nízkonákladových kontajnerových rakiet. V rámci programu rezort plánuje zaobstarať 10.000 rakiet v priebehu troch rokov, pričom začne v roku 2027.
Raketu vzduch-zem odpálili z trojmetrového kontajnera. Systém sa nazýva „kontajnerové odpaľovacie zariadenie GRIZZLY“ a strela zasiahla testovací jednosmerný útočný dron. Odpaľovacie zariadenie používa komerčné sériovo vyrábané komponenty, čím sa zjednodušuje logistika i náklady na obstaranie. Pentagón dlhodobo podporuje zbraňové systémy, ktoré je možné používať zo štandardných prepravných kontajnerov a ktoré sú lacné a zároveň mobilné.
Systém je možné nasadiť na zemi i na námorných plošinách a môže obsahovať až osem projektilov. Pri teste boli využité senzory a softvéry z protidronového systému Sanctum Counter-Unmanned Aerial System, ktorý vyvíjal Lockheed Martin spolu s firmou Microsoft, a tiež radary R-40 spoločnosti Fortem Technologies, ktoré slúžia na sledovanie a zasiahnutie cieľa.
Ministerstvo obrany USA v máji podpísalo rámcovú dohodu so štyrmi obrannými spoločnosťami vrátane Leidos s cieľom spustiť program nízkonákladových kontajnerových rakiet. V rámci programu rezort plánuje zaobstarať 10.000 rakiet v priebehu troch rokov, pričom začne v roku 2027.