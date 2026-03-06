< sekcia Zahraničie
Loď Charles de Gaulle je už v Stredomorí; Izrael útočí na Bejrút
Libanonské a izraelské médiá informovali, že izraelská armáda pokračuje v piatok v útokoch na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktorú masívne bombardovala už počas noci na piatok.
Autor TASR
Bejrút 6. marca (TASR) - Iránom podporované libanonské šiitské hnutie Hizballáh v piatok vyzvalo obyvateľov zo severu Izraela, aby evakuovali oblasti do piatich kilometrov od hranice s Libanonom. Táto výzva sa na platforme Telegram objavila deň po tom, ako izraelská armáda nariadila masovú evakuáciu južných predmestí libanonskej metropoly Bejrút, ktoré sú považované za bašty Hizballáhu, píše TASR.
V správe Hizballáh v hebrejčine objasnil, že výzva na evakuáciu adresovaná izraelským civilistom súvisí s rozmiestnením vojenských vozidiel a obrnených transportérov izraelskej armády na otvorených priestranstvách, ktoré potom využíva ako východiskové body pre operácie na libanonskom území.
Libanonské a izraelské médiá informovali, že izraelská armáda pokračuje v piatok v útokoch na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktorú masívne bombardovala už počas noci na piatok. Od rána v Bejrúte podľa miestnej televízie al-Džadíd zaznamenali najmenej osem vĺn náletov. Štvrť Bír al-Abd bola terčom útoku už druhýkrát počas dňa. Terčom izraelských úderov sú znovu aj údolie Bikáa a južný Libanon. Obyvateľstvo údolia Bikáa izraelská armáda vyzvala, aby opustilo svoje domovy. Útok v danej oblasti izraelská armáda zdôvodnila aktivitami hnutia Hizballáh.
Pri izraelských útokoch v Libanone bolo zasiahnuté aj mesto Súr, neďaleko jedného zo známych archeologických nálezísk.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v piatok podľa agentúry AFP oznámilo, že od začiatku najnovšej eskalácie medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone bolo zabitých najmenej 217 ľudí a 798 ďalších utrpelo zranenia.
Počas izraelských vojenských operácií „na hraniciach s Libanonom“ bol zranený aj syn izraelského krajne pravicového ministra financií Becal'ela Smotriča. Informoval o tom denník The Jerusalem Post, ktorý pripomenul Smotričov výrok zo štvrtka, že južné predmestia Bejrútu „budú čoskoro pripomínať Chán Júnis“, zdevastované mesto na juhu palestínskeho Pásma Gazy.
Medzičasom v piatok popoludní po preplávaní Gibraltárskeho prielivu vplávala do Stredozemného mora francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle, ktorú Paríž vyslal na Blízky východ na ochranu svojich občanov a spojencov. Toto plavidlo bolo doteraz nasadené v severnej Európe v rámci misie NATO.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok uviedol, že kroky Francúzska súvisiace s konfliktom na Blízkom a Strednom východe majú „výlučne obranný charakter.“ Americko-izraelskú ofenzívu označil za operáciu vedenú „mimo rámca medzinárodného práva“.
Osobitný vyslanec francúzskeho prezidenta pre Libanon Jean-Yves Le Drian v rozhovore pre televíziu TF1 vyhlásil, že libanonské hnutie Hizballáh sa v súčasnej situácii „rozhodlo pre Irán namiesto Libanonu“. Podľa neho šiitské hnutie začalo útočiť na Izrael súčasne s Iránom na začiatku konfliktu. Dodal však, že reakcia Izraela je „neprimeraná“ a môže posilniť jednotu šiitskej komunity v Libanone.
V správe Hizballáh v hebrejčine objasnil, že výzva na evakuáciu adresovaná izraelským civilistom súvisí s rozmiestnením vojenských vozidiel a obrnených transportérov izraelskej armády na otvorených priestranstvách, ktoré potom využíva ako východiskové body pre operácie na libanonskom území.
Libanonské a izraelské médiá informovali, že izraelská armáda pokračuje v piatok v útokoch na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktorú masívne bombardovala už počas noci na piatok. Od rána v Bejrúte podľa miestnej televízie al-Džadíd zaznamenali najmenej osem vĺn náletov. Štvrť Bír al-Abd bola terčom útoku už druhýkrát počas dňa. Terčom izraelských úderov sú znovu aj údolie Bikáa a južný Libanon. Obyvateľstvo údolia Bikáa izraelská armáda vyzvala, aby opustilo svoje domovy. Útok v danej oblasti izraelská armáda zdôvodnila aktivitami hnutia Hizballáh.
Pri izraelských útokoch v Libanone bolo zasiahnuté aj mesto Súr, neďaleko jedného zo známych archeologických nálezísk.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v piatok podľa agentúry AFP oznámilo, že od začiatku najnovšej eskalácie medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone bolo zabitých najmenej 217 ľudí a 798 ďalších utrpelo zranenia.
Počas izraelských vojenských operácií „na hraniciach s Libanonom“ bol zranený aj syn izraelského krajne pravicového ministra financií Becal'ela Smotriča. Informoval o tom denník The Jerusalem Post, ktorý pripomenul Smotričov výrok zo štvrtka, že južné predmestia Bejrútu „budú čoskoro pripomínať Chán Júnis“, zdevastované mesto na juhu palestínskeho Pásma Gazy.
Medzičasom v piatok popoludní po preplávaní Gibraltárskeho prielivu vplávala do Stredozemného mora francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle, ktorú Paríž vyslal na Blízky východ na ochranu svojich občanov a spojencov. Toto plavidlo bolo doteraz nasadené v severnej Európe v rámci misie NATO.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok uviedol, že kroky Francúzska súvisiace s konfliktom na Blízkom a Strednom východe majú „výlučne obranný charakter.“ Americko-izraelskú ofenzívu označil za operáciu vedenú „mimo rámca medzinárodného práva“.
Osobitný vyslanec francúzskeho prezidenta pre Libanon Jean-Yves Le Drian v rozhovore pre televíziu TF1 vyhlásil, že libanonské hnutie Hizballáh sa v súčasnej situácii „rozhodlo pre Irán namiesto Libanonu“. Podľa neho šiitské hnutie začalo útočiť na Izrael súčasne s Iránom na začiatku konfliktu. Dodal však, že reakcia Izraela je „neprimeraná“ a môže posilniť jednotu šiitskej komunity v Libanone.