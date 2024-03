Loď čínskej pobrežnej stráže poškodila filipínsku zásobovaciu loď

Manila 23. marca (TASR) – Loď čínskej pobrežnej stráže v sobotu v Juhočínskom mori zablokovala filipínsku zásobovaciu loď a poškodila ju vodným delom, vyhlásila filipínska armáda. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zásobovacia loď Unaizah May 4 bola o 8.52 hod ťažko poškodená sústredenou paľbou vodných diel lodí čínskej pobrežnej stráže," uvádza filipínska armáda vo vyhlásení. Podrobnosti o poškodení ani prípadné straty však vo vyhlásení neuviedla. Útok trval približne hodinu, dodáva filipínska armáda.



Poškodená loď spolu so sprievodnou loďou filipínskej pobrežnej stráže, ktorá jej prišla na pomoc, však napriek poškodeniu misiu dokončili a dopravili zásoby na základňu filipínskych vojakov BRP Sierra Madre. Ide o vyradenú loď BRP pri atole Second Thomas Shoal, ktorá si vyžaduje časté zásobovanie proviantom a rotáciu posádky.



Filipínska armáda z útoku zverejnila viacero videí. Jedno z nich zachytáva dve lode čínskej pobrežnej stráže útočiace na filipínsku loď, na ďalšom vidno čínsku loď, ako sa nasadením ponorných bariér snaží zabrániť ďalším lodiam vo vstupe do plytčiny.



Second Thomas Shoala ďalšie plytčiny už boli v minulosti dejiskom podobných incidentov. Dôvodom je, že Čína si nárokuje 90 percent Juhočínskeho mora, v ktorom sa prekrývajú výhradné hospodárske zóny Vietnamu, Malajzie, Bruneja, Indonézie, ako aj Filipín, pripomína AFP.