Loď Crew Dragon úspešne odštartovala svoju misiu na výmenu posádky

Washington 15. marca (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a súkromná spoločnosť SpaceX v piatok úspešne vypustili raketu, ktorá dopraví štvorčlennú posádku na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Let umožní výmenu viacerých astronautov vrátane Barryho Wilmora a Sunity Williamsovej, ktorí uviazli na stanici po dobu deviatich mesiacov, pričom pôvodne mali na mieste stráviť iba jeden týždeň. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX odštartovala o 12.03 SEČ z Kennedyho vesmírneho strediska NASA na Floride, aby vyniesla na obežnú dráhu kozmickú loď Crew Dragon. Na palube sa nachádzali dve astronautky NASA Anne C. McClainová a Nichole Ayersová, astronaut Japonskej agentúry pre výskum vesmíru (JAXA) Takuja Óniši, ako aj ruský kozmonaut z vesmírnej agentúry Roskomos Kirill Peskov, uviedla NASA. Očakáva sa, že kozmická loď na ISS dorazí v sobotu večer.



Tím nahradí astronautov NASA - Wilmora, Williamsovú a Nicka Haguea - a kozmonauta spoločnosti Roscosmos Alexandra Gorbunova, ktorí by podľa plánu mali z ISS odletieť najskôr 19. marca. Williamsová a Wilmore prileteli na stanicu už začiatkom júna počas prvého skúšobného letu kozmickej lode Boeing Starliner. Na ISS mali pôvodne zostať len týždeň, no pre početné technické problémy tam uviazli.



Loď Starliner je čiastočne znovu využiteľná kozmická loď, ktorá sa skladá z približne tri metre vysokej kapsule pre posádku a servisného modulu. Na rozdiel od Crew Dragon, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX patriaca americkému miliardárovi Elonovi Muskovi, Starliner nepristáva na vode, ale na súši, píše DPA.