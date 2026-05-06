Loď francúzskej spoločnosti bola v Hormuzskom prielive terčom útoku
Paríž 6. mája (TASR) - Francúzsky dopravca CMA CGM v stredu oznámil, že jeho plavidlo bolo cieľom útoku v Hormuzskom prielive, pričom členovia posádky utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Loď San Antonio CMA CGM sa stala včera (v utorok) terčom útoku v dôsledku čoho došlo k zraneniam členov posádky a škodám na plavidle,“ uviedla lodná spoločnosť vo vyhlásení. Zranené osoby evakuovali, aby mohli podstúpiť liečbu.
Loď sa plavila pod maltskou vlajkou. K útoku došlo deň potom, čo americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil začiatok operácie Projekt Sloboda, ktorej cieľom je „navigovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu.
Trump však v noci z utorka na stredu vyhlásil, že dočasne pozastavuje túto misiu. Tento krok bol podľa neho prijatý „s cieľom zistiť, či je možné finalizovať“ a podpísať dohodu s Iránom, keď nasledoval aj po žiadostiach Pakistanu i ďalších krajín.
Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že dopravca CMA CGM uviedol, že jedno z jeho plavidiel sa stalo minulý mesiac v Hormuzskom prielive terčom varovných výstrelov, k zraneniu posádky nedošlo.
Francúzska lodná spoločnosť ďalej spresnila, že od spustenia vojenskej operácie USA a Izraela proti Iránu uviazlo od konca februára v Perzskom zálive 14 jej lodí. Plavidlu Kribi sa podarilo začiatkom apríla Hormuzský prieliv opustiť.
