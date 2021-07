Loď, ktorá blokovala Suezský prieplav, už opustila egyptské vody

Ismáílíja 13. júla (TASR) - Obrovská kontajnerová loď Ever Given, ktorá v marci šesť dní blokovala Suezský prieplav, po inšpekcii v egyptskom prístave Port Saíd opustila v utorok o 04.00 h miestneho času egyptské vody. Informoval o tom zdroj zo Suezského prieplavu, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Podľa portálu MarineTraffic, ktorý sleduje pohyb lodí po svetových moriach, sa plavidlo dopoludnia pohybovalo v Stredozemnom mori severne od egyptského pobrežia. Smeruje do holandského prístavu Rotterdam.



Jedna z najväčších kontajnerových lodí na svete sa znovu vydala na plavbu 112 dní po tom, čo sa zakliesnila krížom cez južnú časť Suezského prieplavu. Takto bola uviaznutá týždeň a táto blokáda prieplavu spôsobila narušenia celosvetového obchodu. Prieplav totiž patrí k najdôležitejším námorným trasám sveta.



Loď prepustili 7. júla, po zdĺhavých rokovaniach medzi Správou Suezského prieplavu (SCA) a majiteľmi a poisťovňami lode Ever Given. Obe strany sa dohodli na urovnaní škôd, ktorého podobu však nezverejnili.