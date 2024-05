Loď, ktorá zničila most v Baltimore, začali odťahovať do prístavu

Baltimore 20. mája (TASR) - Kontajnerovú loď, ktorá pred takmer dvoma mesiacmi narazila do piliera mosta v americkom meste Baltimore v štáte Maryland, čo spôsobilo jeho zrútenie a smrť šiestich obetí, v pondelok začali odťahovať do prístavu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



V priamom televíznom prenose bolo vidieť, ako flotila remorkérov tlačí a vlečie loď MV Dali od zvyškov zničeného Mosta Francisa Scotta Keya smerom k námornému terminálu.



Záchranársky úrad oznámil, že komplexná operácia bude trvať celkovo 21 hodín a zapojí sa do nej pobrežná stráž, inžinierske zbory americkej armády, ministerstvo životného prostredia štátu Maryland a ďalšie inštitúcie.



Loď sfunkčnili pre plavbu počas vysokého prílivu a začala sa pohybovať okolo 07.00 h miestneho času (13.00 h SELČ).



Loď plaviaca sa pod singapurskou vlajkou blokovala jeden z najrušnejších amerických prístavov, odkedy 26. marca po strate elektrickej energie narazila do podporného piliera mosta. Zrútilo sa viac ako 2,5 kilometra dlhého štvorprúdového diaľničného mosta cez rieku Patapsco.



Nehoda uzavrela rušný prístav, hoci dočasné priechody umožnili časť lodnej dopravy do Baltimoru a z neho.



Úrady nepretržite pracujú na odstránení zvyškov mosta a na opätovnom otvorení vodnej trasy. Odborníci na demolácie minulý týždeň pomocou výbušnín odstránili časti zrúteného oceľového mosta, na ktorom uviazla loď MV Dali. Na palube je stále jej 21-členná posádka.



Záchranári potom vyčerpali z lode zhruba 4,7 milióna litrov vody, ktorú po nehode napumpovali pre jej stabilizáciu, a následne uvoľnili jej kotvy a kotviace laná.



Baltimorský prístav je kľúčovým centrom pre automobilový priemysel a podľa oficiálnych údajov v ňom minulý rok preložili takmer 850.000 osobných automobilov a ľahkých nákladných vozidiel, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom americkom prístave.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v apríli začal vyšetrovanie tohto incidentu. Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB), ktorý taktiež zapojený do vyšetrovania, uviedol, že loď mala tesne pred katastrofou dva výpadky elektrickej energie.