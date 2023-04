Loď Lekárov bez hraníc zachránila pri pobreží Malty 440 migrantov

Rím 5. apríla (TASR) - Po 11-hodinovej operácii sa podarilo zachrániť vyše 400 migrantov pri pobreží Malty, informovala v stredu humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF). Jej plavidlo zareagovalo na núdzové volanie lode s migrantami. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Záchranná loď MSF Geo Barents zachytila volanie o pomoc počas nepriaznivého počasia, keď sa sama presúvala do bezpečia pri pobreží. K plavidlu s migrantami sa dostala v utorok o 04.00 h "po vyše desaťhodinovej plavbe na rozbúrenom mori".



"Žiaľ, počasie nášmu tímu nedovolilo okamžite začať záchrannú akciu, lebo by to ohrozila životy ľudí a členov tímu," uviedol MSF.



Skoro popoludní už dokázala začať záchrannú akciu a neskôr zverejnila fotografie svojej modro-bielej lode preplnenej ľuďmi v záchranných vestách. Na palubu prevzala 440 ľudí, vrátane ôsmich žien a 30 detí.



Loď Geo Barents vo februári zadržali talianske úrady za údajné porušenie nových pravidiel platných pre záchranné misie v Stredozemnom mori. MSF obvinili z nezdieľania informácií, vrátane tých o polohe a pohybe lode.



Nový zákon nariaďuje humanitárnym lodiam, aby podnikli záchranu len raz za určitý čas. Podľa kritikov to zvyšuje riziko úmrtí v centrálnej oblasti Stredozemného mora, ktorá je pre migrantov najnebezpečnejšou trasou na svete.



Premiérka Giorgia Meloniová, líderka krajne pravicovej strany Bratia Talianska, sa ujala úradu vlani v októbri. Voličom počas kampane sľúbila, že zníži počet migrantov prichádzajúcich do Talianska.