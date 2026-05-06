Loď, na ktorej je hantavírus, zakotví na Kanárskych ostrovoch
Madrid 6. mája (TASR) - Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a tri úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka, informovala agentúra DPA, píše TASR.
Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie bolo prijaté v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadami.
Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať.
Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy, kam by mali doraziť v priebehu troch až štyroch dní. WHO uviedla, že Kapverdy nemajú kapacity na vykonanie celej operácie, a preto boli Kanárske ostrovy označené ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci.
Španielsko zároveň umožnilo letecký transport lodného lekára, ktorý je v kritickom stave.
Presný prístav na Kanárskych ostrovoch zatiaľ nebol určený. Po príchode majú byť všetci ľudia na palube vyšetrení, v prípade potreby liečení a následne repatriovaní do svojich domovských krajín.
WHO podľa epidemiologičky Marie Van Kerkhoveovej pripúšťa, že na palube mohlo dôjsť k prenosu hantavírusu z človeka na človeka. Nateraz sa eviduje sedem prípadov nákazy a tri úmrtia – ide o starší holandský pár a nemeckého občana. Laboratórne testy pokračujú.
WHO uvádza, že nákaza hantavírusom sa zvyčajne spája s kontaktom s hlodavcami alebo ich výlučkami, pričom prenos medzi ľuďmi je zriedkavý. V tomto prípade však odborníci nevylučujú možnosť takéhoto šírenia, prípadne infekciu v uzavretých priestoroch lode alebo na miestach navštívených počas plavby.
Prevádzkovateľ lode odmietol tvrdenie, že by sa na palube nachádzali potkany.
Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný.
