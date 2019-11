Loď Ocean Viking vyzdvihla v Stredozemnom mori 94 migrantov

Rím 19. novembra (TASR) - Záchranná loď Ocean Viking vyzdvihla z gumeného člna v Stredozemnom mori 94 migrantov, keď sa ich plavidlo dostalo do problémov. V utorok to na Twitteri oznámila európska humanitárna organizácia SOS Méditerranée, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Medzi zachránenými bolo 11 žien, z nich štyri tehotné, a šesť malých detí, spresnila organizácia.



Loď Ocean Viking, ktorú majú v prevádzke SOS Méditerranée a humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), sa plaví pod nórskou vlajkou. V utorok sa pohybovala pri pobreží Líbye.



Plavba cez Stredozemné more je v tomto období roka obzvlášť nebezpečná, lebo pasažierom na nekvalitných, vratkých člnoch hrozí aj podchladenie.