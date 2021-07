Loď Ocean Viking zachránila zo Stredozemného mora viac ako 200 ľudí

Marseille 5. júla (TASR) - Posádka plavidla Ocean Viking zachránila v ostatných dňoch z vôd Stredozemného mora dokopy 203 ľudí vrátane 67 maloletých. V nedeľu to uviedla mimovládna humanitárna organizácia SOS Mediterranée so sídlom vo francúzskom Marseille, ktorá plavidlo vlastní.



Ako píše agentúra AFP, zachránení migranti pochádzajú z Egypta, Gambie, Líbye, Južného Sudánu, Sýrie a Tuniska, uviedla SOS Mediterranée na Twitteri.



Posádka lode Ocean Viking týchto ľudí vytiahla z mora počas štyroch záchranných operácií, ktoré vykonala od štvrtka.



Pri jednej operácii zachránili neďaleko Malty 71 migrantov, ktorí sa nachádzali na preťaženom drevenom plavidle, ktoré tri dni predtým vyplávalo z Líbye. Migranti vyčerpali všetky svoje zásoby jedla a vody a štyroch z nich museli "evakuovať na nosidlách", priblížila organizácia.



Od začiatku roka zomrelo pri pokuse preplávať Stredozemné more a dostať sa do Európy dokopy 886 migrantov, vyplýva z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



SOS Mediterranée podľa vlastných údajov zachránila 30.000 ľudí od februára 2016.



Agentúra OSN pre utečencov v Líbyi v sobotu uviedla, že v blízkosti pobrežia Líbye pobrežná hliadka vytiahla 120 migrantov, ktorých odviedli späť do Líbye. Okrem toho v sobotu pri pobreží Tuniska hlásili potopenú loď s migrantmi, tento incident si vyžiadal až 43 obetí.