Loď plaviaca sa pod vlajkou Panamy zablokovala Suezský prieplav

Káhira 10. septembra (TASR) - V Suezskom prieplave sa vo štvrtok zakliesnilo nákladné plavidlo a nakrátko zablokovalo dopravu v jednom smere. Podľa agentúry AP o tom informovali egyptské úrady.



Správa Suezského prieplavu vo svojom vyhlásení uviedla, že 225 metrov dlhá loď Coral Crystal plaviaca sa pod vlajkou Panamy narazila na plytčinu v dvojprúdovom úseku kanála. Námornú dopravu tento incident ovplyvnil len čiastočne: v kanáli v jednom smere nakrátko uviazli štyri lode.



Hovorca správy prieplavu, Geoge Safwat, podľa agentúry AP uviedol, že "doprava (na kanáli) nebola v žiadnom prípade negatívne ovplyvnená," pretože bola presmerovaná do druhého pruhu. Dodal, že vo štvrtok cez Suez preplávalo 61 plavidiel prepravujúcich celkovo 3,2 milióna ton nákladu.



Egyptské úrady neuviedli, čo spôsobilo, že plavidlo Coral Crystal narazilo na plytčinu.



K dnešnému incidentu došlo necelých šesť mesiacov po tom, ako koncom marca kontajnerová loď Ever Given zablokovala Suezský prieplav na šesť dní. Spolu s ním v oblasti tejto rušnej námornej tepny uviazlo aj ďalších 422 plavidiel prevážajúcich náklad s celkovou hmotnosťou 26 miliónov ton.



Miestne úrady však túto 400 metrov dlhú loď následne tri mesiace zadržiavali pri meste Ismáílíja, kým Egypt a majitelia lode vyjednávali dohoda o odškodnení.



Suezský prieplav je jednou z najdôležitejších vodných ciest na svete. Spája Stredozemné more s Červeným morom a je najkratšou námornou cestou medzi Áziou a Európou.



Egypt vďaka prieplavu zarobí ročne vyše päť miliárd dolárov. V čase incidentu kauzy Ever Given prišiel každý deň o tržby vo výške 12 - 15 miliónov dolárov.