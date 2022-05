Loď plná migrantov sa potopila pri Tunisku, hľadajú 76 osôb

Tunis 25. mája (TASR) - Sedemdesiatšesť ľudí zostalo nezvestných, keď sa v stredu potopila pri Tunisku loď preplnená migrantmi. Oznámila to Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Záchranárom sa z vody podarilo vytiahnuť 24 ľudí, uviedla IOM. Loď vyplávala z líbyjského mesta Zuwára a potopila sa pri pobreží tuniského mesta Safákus, dodala.



Za posledné mesiace sa pri tuniskom pobreží utopili už desiatky ľudí. Je to spôsobené zvýšenou frekvenciou pokusov o prechod migrantov z Tuniska a Líbye do Talianska, vysvetľuje Reuters.



Nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more v posledných rokoch absolvovali státisíce migrantov.