Loď pri južnom pobreží Jemenu sa stala terčom útoku, tvrdia Briti
Služba UKMTO incident označila za útok.
Autor TASR
Dubaj 23. septembra (TASR) - Loď plávajúca pri južnom pobreží Jemenu v Adenskom zálive sa v utorok ráno stala terčom útoku, uviedla služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO). K zodpovednosti sa bezprostredne nikto neprihlásil, na lodnú dopravu v oblasti ale spravidla útočia jemenskí povstalci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Kapitán neidentifikovaného plavidla podľa operačného centra UKMTO, ktoré prevádzkuje britské námorníctvo, počul šplechot a výbuch v blízkosti lode, ktorá sa v tom čase nachádzala približne 220 kilometrov východne od prístavného mesta Aden na južnom pobreží Jemenu. Služba UKMTO incident označila za útok. Loď aj posádka sú v bezpečí a smerujú do ďalšieho prístavu, dodala.
Jemenskí povstalci, ktorí už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná, v novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive plavidlá spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi.
Židovský štát na útoky húsíov reaguje odvetnými náletmi, pri ktorých cieli na vojenské objekty s nimi spájané v Jemene a aj na ich politických vodcov.
Húsíovia sa k zodpovednosti za svoje údery podľa AP prihlásia zvyčajne po niekoľkých hodinách alebo dokonca dňoch od ich vykonania. Nedávno takto oznámili vypálenie rakety na tanker v Červenom mori. Izraelské nálety niekoľko dní predtým zabili predsedu vlády povstalcov Ahmeda Raháwího aj viacero ministrov.
