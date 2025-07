Loď ruskej pobrežnej stráže neoprávnene prenikla do estónskych vôd

Tallinn 28. júla (TASR) - Estónske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo ruského chargé d'affaires v Tallinne. Reagovalo tak na sobotný incident, pri ktorom ruské plavidlo preniklo do estónskych teritoriálnych vôd. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„V sobotu vstúpilo do estónskych teritoriálnych vôd bez povolenia plavidlo ruskej pohraničnej stráže,“ napísal na sociálnej sieti X šéf estónskej diplomacie Margus Tsahkna. „Dnes si preto estónske ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského chargé d'affaires, aby mu tlmočilo oficiálny protest v súvislosti s týmto vážnym a neprijateľným narušením našej námornej hranice,“ uviedol.



Ruská loď do estónskych vôd neoprávnene vnikla nakrátko a prešla iba malú vzdialenosť. AFP pripomína, že zahraničné lode určené na vojenské a bezpečnostné účely môžu estónske vody použiť len vtedy, ak má ich plavba mierový charakter a musia o tom 48 hodín vopred informovať estónske ministerstvo zahraničných vecí.



„Ruské plavidlo tak neurobilo,“ uviedla estónska armáda, podľa ktorej tento rok nešlo o prvý takýto incident v súvislosti s ruskými plavidlami.