Loď s 800 migrantmi dostala povolenie zakotviť v Taliansku

Rím 7. novembra (TASR) - Po niekoľkých dňoch a nociach v Stredozemnom mori bolo nemeckej lodi Sea-Eye 4, na ktorej sa nachádza viac ako 800 zahranených migrantov, umožnené v nedeľu zakotviť v prístave v meste Trapani na západe Sicílie. Informovala o tom agentúra DPA



"Uľavilo sa nám a sme veľmi šťastní, že (zachránení) ľudia budú v Taliansku konečne v bezpečí," povedal Gordon Isler, predseda nemeckej záchrannej organizácie Sea-Eye, ktorá sídli v bavorskom meste Regensburg.



Dobrovoľníci Sea-Eye podľa vlastných slov zachránili v posledných dňoch počas siedmich misií viac než 800 ľudí vrátane 200 maloletých a piatich tehotných žien. Do prístavu talianskeho mesta Trapani by mala loď doraziť v nedeľu poobede.



Dobrovoľníci cítia úľavu, avšak i hnev, pretože migranti museli na mori vydržať niekoľko dní, kým bolo lodi umožnené zakotviť Taliansku. Isler obvinil Maltu z "neposkytnutia pomoci". Úrady tohto ostrovného štátu totiž na núdzové volania plavidla Sea-Eye 4 vôbec nereagovali.



Európska únia musí podľa Islera naliehať na jednotlivé členské štáty, aby odpovedali na žiadosti o pomoc "bez ohľadu na farbu pleti alebo pôvod ľudí, ktorí sa na mori ocitli v núdzi".



Polovicu z vyše 800 migrantov na palube nemeckej lode dobrovoľníci zachránili z dreveného plavidla, do ktorého sa valila voda, priblížila organizácia.



Okrem spomínanej lode Sea-Eye 4 v Stredozemnom mori zachraňuje migrantov aj ďalšia záchranárska loď Ocean Viking, ktorá patrí francúzskej nevládnej organizácii SOS Mediterranée. Na palube Ocean Viking sa momentálne nachádza viac než 300 ľudí.



SOS Méditerranée obviňuje krajiny EÚ z toho, že koordinované pátracie a záchranné akcie zanedbávajú v snahe odradiť tak migrantov od takýchto plavieb z konfliktom zmietanej Líbye, kde sú vystavení zlému zaobchádzaniu a závažnému porušovaniu ľudských práv.



Organizácia Spojených národov vyzvala koncom mája vo svojej správe Líbyu a Európsku úniu, aby prepracovali postupy zamerané na záchranu migrantov v Stredozemnom mori, pokúšajúcich dostať sa z Afriky do Európy. Podľa OSN totiž doterajšie postupy "neuprednostňujú životy, bezpečnosť a ľudské práva migrantov".