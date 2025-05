Loď s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy je stále pri pobreží Malty

Valletta 4. mája (TASR) - Medzinárodná pro-palestínska mimovládna organizácia The Freedom Flotilla Coalition (FFC) v nedeľu obvinila Maltu z bránenia v prístupe k lodi s humanitárnou pomocou smerujúcou do Pásma Gazy, na ktorú podľa nej v piatok zaútočili dva drony. Malta obvinenia zavrhla a tvrdí, že posádka lode pomoc odmieta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Loď Conscience bola podľa FFC v piatok skoro ráno terčom útoku bezpilotných lietadiel a v tom čase sa nachádzala v medzinárodných vodách neďaleko pobrežia Malty. Loď smerovala do Pásma Gazy s potravinami, liekmi a približne 30 aktivistami z celého sveta.



„Humanitárna loď Conscience bola zablokovaná v medzinárodných vodách, odkedy na ňu 2. mája skoro ráno zaútočili dva drony,“ uviedla FFC vo vyhlásení. Dodala, že maltské orgány zabránili lodi vplávať do prístavu, aby mohla opraviť škody a získať pomoc pre štyroch ľudí na palube, ktorí podľa nej pri útoku utrpeli rezné rany a popáleniny.



Maltský premiér Robert Abela uviedol, že Malta ponúkla lodi pomoc, no zdôraznil, že je potrebné zaručiť bezpečnosť krajiny. Dodal, že kapitán lode naďalej odmieta povoliť vstup na palubu znalcovi a maltskej polícii. „Akonáhle sa podarí overiť, že náklad lode je výlučne humanitárny, Malta umožní opravu, aby loď mohla pokračovať v plavbe do Pásma Gazy,“ ozrejmil Abela.



FFC z incidentu ešte v piatok obvinila Izrael, ktorý na žiadosti o komentár nereagoval. Dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy Izrael blokuje od 2. marca.