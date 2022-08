Loď s obilím pre Etiópiu vyplávala z ukrajinského prístavu

Kyjev 14. augusta (TASR) - Loď s nákladom 23.000 ton obilia vyplávala v nedeľu z prístavu v ukrajinskej Odeskej oblasti. Smeruje do Etiópie v rámci potravinového programu OSN. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Loď Brave Commander plaviaca sa pod vlajkou Libérie opustila prístav v meste Južne, ktoré sa nachádza východne od Odesy, píše AP s odvolaním sa na gubernátora Odeskej oblasti Maxyma Marčenka. Plavidlo smeruje do Džibutska, kde obilie vyložia a prevezú do Etiópie - v rámci iniciatívy Svetového potravinového programu (WFP). Ide o prvú takúto dodávku obilia v rámci programu na pomoc krajinám, ktoré čelia hladomoru.



Rusko a Ukrajina podpísali 22. júla v Istanbule dohodu sprostredkovanú Tureckom a OSN, ktorá umožňuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori, pripomína AP. Tento vývoz predtým nebol možný pre ruskú blokádu.



Etiópia je jednou z piatich krajín sveta, ktorú OSN považuje za rizikovú v spojitosti s hladomorom.