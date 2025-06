Loď s pomocou pre Gazanov vplávala do pobrežných vôd Egypta

Káhira 7. júna (TASR) - Humanitárna loď s 12 aktivistami na palube, vrátane švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej, vplávala do vôd pri pobreží Egypta a blíži sa k obliehanému palestínskemu Pásmu Gazy. S odvolaním sa na organizátorov plavby o tom v sobotu informovala agentúra AFP, píše TASR.



Loď Madleen, ktorá je súčasťou koalície Flotila slobody (FFC), vyplávala 1. júna z talianskeho ostrova Sicília s nákladom humanitárnej pomoci. Cieľom aktivistov na jej palube je „prelomiť izraelskú blokádu Pásma Gazy“ a doručiť tamojším obyvateľom nevyhnutnú pomoc.



Koalícia spresnila, že je v kontakte s medzinárodnými právnymi a ľudskoprávnymi organizáciami s cieľom zaistiť bezpečnosť osôb na palube. Varovala súčasne, že akékoľvek zastavenie alebo kontrola plavidla na mori by predstavovalo „zjavné porušenie medzinárodného humanitárneho práva“.



Poslankyňa Európskeho parlamentu Rima Hassanová, ktorá je na palube lode, vyzvala vlády, aby „zaručili bezpečnú plavbu pre loď“ koalície FFC.



Palestínske územie bolo pod izraelskou námornou blokádou ešte pred útokom, ktorý 7. októbra 2023 podnikli komandá napojené na palestínsku militantnú organizáciu Hamas a ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.



V minulosti si Izrael rešpektovanie blokády Pásma Gazy vynucoval aj silou, pripomenula AFP. V roku 2010 tak izraelské komando zaútočilo na tureckú loď Mavi Marmara, ktorá bola súčasťou podobnej humanitárnej flotily pokúšajúcej sa prelomiť blokádu. Pri incidente prišlo o život desať civilistov.



V máji posádka inej lode humanitárnej flotily - Conscience - počas svojej plavby k pobrežiu Pásma Gazy žiadala o pomoc kvôli údajnému útoku dronov. Záchranné plavidlá vtedy k lodi vyslali Cyprus a Malta. Obete a zranených po tomto incidente nehlásili.



Aj loď Madleen bola už počas svojej plavby nútená zmeniť kurz, keď neďaleko gréckeho ostrova Kréta prijala núdzový signál z potápajúcej sa lode s migrantmi. Aktivisti zachránili štyroch Sudáncov, ktorí skočili do mora, aby sa vyhli návratu do Líbye. Všetkých štyroch neskôr prepravili k plavidlu agentúry EÚ Frontex.



Koalícia FFC bola založená v roku 2010 a združuje subjekty, ktoré sa stavajú proti blokáde dodávok humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy. Izrael túto blokádu sprísnil 2. marca tohto roku, pričom odvtedy ju zmiernil len čiastočne.



Za humanitárnu krízu, ktorá v dôsledku blokády vznikla v Pásme Gazy, Izrael čelí kritike a odsúdeniu zo strany medzinárodného spoločenstva. OSN upozornila, že celej populácii s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov hrozí vyhladovanie.