Loď s ukrajinskou pšenicou pre Etiópiu dorazila do Džibutska

Addis Abeba 5. decembra (TASR) - Loď naložená darovanou ukrajinskou pšenicou, smerujúca do Etiópie, zakotvila v prístave v Džibutsku, informuje v pondelok TASR na základe správy agentúry DPA.



Ukrajinské veľvyslanectvo v Etiópii potvrdilo, že loď s nákladom dorazila do prístavu Doraleh ležiaceho neďaleko hlavného mesta Džibuti.



Ďalšie nákladné plavidlo s 30.000 tonami pšenice sa v súčasnosti nachádza v ukrajinskom prístave Čornomorsk a počas nasledujúcich dní by malo taktiež vyplávať smerom do Etiópie. Tretia loď s 25.000 tonami pšenice by tiež mala čoskoro vyplávať, avšak do Somálska, ktorému hrozí hladomor, píše DPA.



Ukrajina plánuje vyslať dovedna 60 dodávok obilia krajinám, ktoré sú najviac ohrozené hladomorom - vrátane Konga, Kene, Južného Sudánu, Sudánu a Jemenu.



Globálny trh s potravinami je nestabilný od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu 24. februára. V dôsledku bojov totiž väčšina ukrajinského obilia nemohla byť exportovaná z jej prístavov. Ukrajina je pritom kľúčovým producentom životne dôležitých plodín, ako sú pšenica a slnečnicové semená, z ktorých väčšinu nakupujú africké krajiny alebo dostávajú organizácie poskytujúce potravinovú pomoc vo svete.



Na financovaní aktuálnych dodávok obilia do oblasti Afrického rohu sa podieľa aj Nemecko, ktoré na tento účel venovalo 14 miliónov dolárov. Pomoc, ktorá môže v priebehu mesiaca nasýtiť až 1,6 milióna ľudí, je distribuovaná v rámci Svetového potravinového programu (WFP) Organizácie Spojených národov (OSN).