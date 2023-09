Loď s obilím vyplávala z Čornomorska napriek ruským vyhrážkam

Kyjev 19. septembra (TASR) - Ukrajina v utorok oznámila, že nákladná loď s naloženým ukrajinským obilím opustila čiernomorský prístav Čornomorsk napriek vyhrážaniu Ruska, že za možný vojenský terč bude pokladať aj civilné plavidlá. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a Reuters.



Loď s obilím vyplávala z Čornomorska prvýkrát od júla, keď stroskotala obilná dohoda sprostredkovaná OSN a Tureckom, ktorá zaručovala aj počas vojny bezpečný prevoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more. Rusko po odstúpení od dohody, ktorá umožňovala bezpečnú prepravu obilia z troch ukrajinských prístavov, zosilnilo útoky na prístavnú infraštruktúru.



Moskva zverejnila varovanie týkajúce sa civilných plavidiel po júlovom odstúpení od obilnej dohody. Kyjev však vytvoril námorný koridor, ktorý už využilo niekoľko nákladných lodí.



"Plavidlo Resilient Africa (Odolná Afrika) s 3000 tonami pšenice opustilo prístav Čornomorsk a smeruje k prielivu Bospor," uviedol na Facebooku ukrajinský vicepremiér a minister pre infraštruktúru Olexandr Kurakov. Čornomorsk sa nachádza v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny.



Minister spresnil, že loď vplávala do ukrajinského prístavu Čornomorsk pred niekoľkými týždňami práve cez novovytvorený koridor, spolu s ďalším plavidlom, ktoré podľa Kurakova čoskoro vypláva do Egypta.