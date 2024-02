Loď s vyše 3000 osobami je pre podozrenie na choleru v karanténe

Port Louis 26. februára (TASR) - Úrady na Mauríciu, ostrovnom štáte na juhozápade Indického oceánu, nepovolili v nedeľu výletnej lodi Norwegian Dawn s vyše 3000 osobami na palube pre podozrenie na výskyt cholery zakotviť v prístave Port Louis. Podobné opatrenie prijal predtým francúzsky ostrov La Réunion, informovala o tom agentúra DPA.



Zamestnanci maurícijského ministerstva zdravotníctva odobrali v nedeľu ráno vzorky približne 15 ľuďom na palube. Výsledky sa očakávajú v utorok. Podľa informácií úradov má najmenej 14 pasažierov a jeden člen posádky trpieť hnačkami a zvracať. Sú izolovaní vo svojich izbách.



Väčšina z 2184 pasažierov mala v nedeľu vyraziť na cestu domov. V rovnakom čase malo na loď v Port Louis nastúpiť 2279 nových cestujúcich, uviedol prístavný úrad. Na lodi je aj 1026 členov posádky.



Loď Norwegian Dawn vyrazila na svoju plavbu 13. februára z Juhoafrickej republiky. Jej vlastník, americká spoločnosť Norwegian Cruise Line, oznámila, že u malého počtu pasažierov boli zaznamenané mierne príznaky žalúdočného ochorenia. "Vzhľadom na dodatočné testy vyžadované miestnymi úradmi pred vylodením vláda Maurícia odložila vylodenie aktuálnej plavby a nalodenie na ďalšiu plavbu o dva dni na 27. februára 2024," uviedla vo vyhlásení spoločnosť Norwegian Cruise Line.



V piatok úrady na francúzskom ostrove La Réunion odmietli lodi povoliť vstup do prístavu pre gastrointestinálne ochorenia medzi cestujúcimi. Francúzska vláda aj regionálny zdravotnícky úrad považovali zdravotnú situáciu na palube lode za neuspokojivú.



Úrady navrhli poslať na palubu lekárov, ktorí by vykonali testy. Lodná spoločnosť sa však niekoľkohodinovú medzizastávku na ostrove rozhodla zrušiť a pokračovať priamo na Maurícius.



Americký denník USA Today s odvolaním sa na miestne zdroje uviedol, že existuje podozrenie na choleru, oficiálne však potvrdené zatiaľ nebolo.



Krajiny južnej Afriky už niekoľko mesiacov zažívajú jednu z najhorších epidémií cholery za posledné roky. Do polovice januára bolo v 13 postihnutých krajinách hlásených približne 200.000 prípadov ochorení a viac ako 3000 úmrtí. Maurícius je v stave najvyššej pohotovosti, keďže na susedných Komorských ostrovoch sa tiež objavili prípady cholery.