Loď s vyše 4000 ľuďmi pre covid nevpustili do prístavu v Lisabone

Lisabon 1. januára (TASR) - Výletnú loď s vyše 4000 ľuďmi na palube nevpustili do prístavu v portugalskej metropole Lisabon pre obavy z covidu, ktorým sa nakazili desiatky členov jej posádky. Plavidlu nebolo povolené vplávať do prístavu, ani pokračovať ďalej v plavbe na portugalský ostrov Madeira, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Takmer 3000 cestujúcich muselo neplánovane stráviť Silvestra na lodi Aida Nova zakotvenej neďaleko Lisabonu, napriek tomu, že sa nákaza u žiadneho z pasažierov nepotvrdila. Do prístavu ju vpustili až na Nový rok.



Nie je pritom jasné, kedy bude môcť plavidlo opäť vyplávať na more. Portugalské úrady jej už príslušné povolenie dali, avšak zatiaľ sa čaká na príchod nových členov posádky, ktorí majú nahradiť tých nakazených.



Nemecká spoločnosť Aida Cruises, ktorej plavidlo patrí, uviedla, že nákaza koronavírusom v radoch posádky bola objavená v rámci pravidelného testovania. Infikovaných námorníkov po dohode s portugalskými úradmi umiestnili do lisabonských hotelov, v ktorých strávia povinnú karanténu. Nakazení majú len mierne symptómy ochorenia a dostávajú náležitú lekársku starostlivosť.



Podľa správ portugalských médií sa nákaza potvrdila u 52 z viac než 1353 členov posádky Aida Nova. Pasažieri sa museli ešte pred začiatkom plavby, ktorá sa začala v Nemecku, podrobiť antigénovému aj PCR testu na koronavírus a všetci z nich sú zaočkovaní minimálne dvoma dávkami proticovidovej vakcíny.



Podľa pôvodného plánu mala byť loď už na Silvestra na ostrove Madeira v Atlantickom oceáne, kde si mali turisti vychutnať veľkolepý ohňostroj pri príležitosti príchodu nového roka. Po neplánovanom zdržaní v Lisabone by jej plavba mala pokračovať na španielske Kanárske ostrovy. Cestujúci môžu údajne loď zakotvenú v lisabonskom prístave opúšťať bez obmedzení.