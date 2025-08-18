< sekcia Zahraničie
Loď sa prevrátila počas plavby na obľúbený trh, nezvestných je 40 ľudí
Podobné nehody lodí sú na zle udržiavaných vodných cestách v Nigérii bežné najmä z dôvodu preplnenosti plavidiel.
Autor TASR
Lagos 18. augusta (TASR) — Viac ako 40 ľudí je nezvestných po tom, ako sa v nedeľu v štáte Sokoto ležiacom na severozápadne Nigérie prevrátila loď prepravujúca vyše 50 ľudí na obľúbený trh s potravinami v meste Goronyo. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na Národný úrad pre krízové riadenie (NAMA).
Riaditeľka NAMA Zubaida Umarová na platforme X uviedla, že zachrániť sa podarilo desať ľudí. Na pátraní po nezvestných úrad spolupracuje s miestnymi úradmi a záchrannými zložkami, dodala.
Podobné nehody lodí sú na zle udržiavaných vodných cestách v Nigérii bežné najmä z dôvodu preplnenosti plavidiel. Dochádza k nim prevažne počas každoročného obdobia dažďov.
Pred tromi týždňami zomrelo v štáte Niger najmenej 13 ľudí pri prevrátení lode prepravujúcej približne 100 osôb, desiatky ďalších sú nezvestné.
O dva dni neskôr sa v štáte Jigawa utopilo šesť dievčat pri prevrátení lode, ktorá ich viezla domov z poľnohospodárskych prác.
