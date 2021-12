Loď Sea-Watch zachránila v Stredozemnom mori takmer 100 migrantov

Rím 27. decembra (TASR) - Súkromná záchranná organizácia Sea-Watch v nedeľu večer oznámila, že na svojej piatej misii v Stredozemnom mori zachránila počas troch dní takmer 100 ľudí. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



V najnovšej skupine zachránených bola aj žena vo vysokom štádiu tehotenstva, uviedla na Twitteri táto organizácia so sídlom v Berlíne.



Posádka má teraz na palube svojho plavidla Sea-Watch 3 takmer 450 zachránených migrantov z viacerých člnov. Najmladšie dieťa na palube má iba dva týždne.



Talianska pobrežná stráž hlásila v nedeľu po dvojdňovom pátraní, že lokalizovala čln s migrantmi pri pobreží mesta Crotone v južnom Taliansku. Stráž v oznámení napísala, že odviezla do bezpečia 27 ľudí.



Taliansko je cieľom mnohých migrantov, ktorí sa na riskantnú plavbu na člnoch často vydávajú zo severnej Afriky. Dúfajú v lepší život v Európskej únii, ale ich preplnené člny sa neraz dostanú do ťažkostí, a v Stredozemnom mori preto dochádza k tragickým nehodám.



Podľa OSN zahynulo tento rok v centrálnej oblasti Stredozemného mora už vyše 1500 ľudí.