Loď so 137 pasažiermi narazila do mosta v Mohansko-dunajskom prieplave
Autor TASR
Mníchov 6. decembra (TASR) - Osobná loď so 137 osobami na palube narazila v piatok neskoro večer do mosta v Mohansko-dunajskom prieplave v juhonemeckej spolkovej krajine Bavorsko. S odvolaním sa na policajné zdroje o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.
K nehode došlo v piatok neskoro večer, keď sa loď chystala vojsť do plavebnej komory pri meste Dietfurt v okrese Neumarkt, vzdialenom asi 70 kilometrov juhovýchodne od Norimbergu.
Podľa polície nebola kormidlovňa dostatočne spustená a pri plavbe narazila do mosta, čo spôsobilo značné škody.
Posádka aj všetkých 137 cestujúcich vyviazli bez zranení. Polícia odhadla vzniknuté škody na vyššiu päťcifernú sumu. Loď zatiaľ nesmie pokračovať v plavbe, uviedol policajný hovorca.
