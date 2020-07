Loď so 180 migrantmi vyhlásila núdzový stav

Rím 3. júla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia SOS Mediterranée v piatok informovala, že jej záchranné plavidlo so 180 migrantmi sa musí z dôvodu zhoršenia situácie a eskalácie násilia na palube okamžite vylodiť. Uviedla to piatok agentúra AFP.



Podľa SOS Mediterranée bol na palube lode vyhlásený núdzový stav, "pretože už nie je možné zaručiť bezpečnosť migrantov a posádky".



"Po siedmich žiadostiach o poskytnutie pomoci adresovaných minulý týždeň príslušným námorným úradom a šiestich pokusoch o samovraždu počas posledných 24 hodín v radoch preživších sa loď Ocean Viking rozhodla vyhlásiť núdzový stav," píše sa v stanovisku SOS Mediterranée. Jeden z migrantov sa v pondelok ráno pokúsil obesiť, zatiaľ čo iní "vykazujú známky veľkej duševnej únavy a depresie, čo vyústilo do násilia". Dvaja pasažieri začali držať hladovku.



Loď s migrantmi sa aktuálne nachádza v Stredozemnom mori pri pobreží talianskeho ostrova Lampedusa, kde už viac ako týždeň čaká na povolenie vysadiť migrantov na území Malty alebo Talianska.



Podľa agentúry AP boli migranti nachádzajúci sa na lodi Ocean Viking zachránení z člnov pašerákov ľudí koncom júna v strednej časti Stredozemného mora.



Napätie na lodi sa za ostatný týždeň zvýšilo, pretože migranti sú z celej situácie čoraz viac zúfalí. Vo štvrtok dvaja z nich skočili do mora, no podarilo sa ich zachrániť.



SOS Mediterranée uviedla, že jej loď dostala od Malty a Talianska na svoju prvú žiadosť o zakotvenie v jednom z ich prístavov zamietavú odpoveď a na ďalších šesť žiadostí nedostala odpoveď vôbec.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že tento rok pri pokuse preplaviť sa cez centrálnu časť Stredozemného mora doteraz zahynulo 247 migrantov - je to o vyše 2000 menej oproti rokom 2015 - 2017.