Loď so 422 migrantmi prijme prístav Augusta na ostrove Sicília

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Marseille 7. februára (TASR) - Plavidlo prepravujúce 422 migrantov zachránených pri pobreží Líbye dostalo povolenie na zakotvenie v prístave Augusta na talianskom ostrove Sicília. Podľa agentúry AFP to v nedeľu uviedol operátor plavidla Ocean Viking, humanitárna mimovládna organizácia SOS Mediterranée.Loď by mala do prístavu priplávať v nedeľu večer. Na palube sú aj malé deti, tehotné ženy a maloletí bez sprievodu rodičov. Zdravotný stav viacerých migrantov nie je uspokojivý, uviedla Luisa Alberaová, ktorá koordinuje záchranné operácie v SOS Mediterranée. Okrem toho ôsmi migranti mali pozitívny test na covid a sú v karanténe.Posádka predtým opakovane, avšak neúspešne žiadala prístavy v oblasti o možnosť bezpečne zakotviť, pričom argumentovala aj hroziacou búrkou na mori.V rokoch chaosu po zosadení a zabití líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího sa Líbya stala východiskovým bodom pre plavby ilegálnych migrantov do Európy, najčastejšie k pobrežiu Talianska, ktoré je k Líbyi spomedzi štátov EÚ geograficky najbližšie.Mnoho z takýchto migrantov sa počas plavby cez Stredozemné more na gumených člnoch alebo vratkých rybárskych lodiach utopilo. Ďalšiu časť migrantov vrátila do Líbye tamojšia pobrežná stráž. Mimovládne organizácie však proti tomuto postupu namietajú, pretože Líbyu nepovažujú za krajinu bezpečnú pre ilegálnych migrantov.Lode mimovládnych organizácií, akou je aj Ocean Viking, ktoré na živote ohrozených migrantov na mori zachraňujú, sú však často terčom kritiky za to, že napomáhajú prevádzačstvu.EÚ nemá jednotný názor na riešenie tohto problému. Kríza spojená s prílevom migrantov na jej územie pritom vypukla v roku 2015, keď ich na európske brehy dorazilo viac ako milión, konštatovala agentúra AFP.Loď Ocean Viking sa na more vrátila 11. januára. Päť mesiacov bola v talianskom prístave a jej prevádzkovateľ musel na naliehanie talianskych úradov vykonať rekonštrukčné práce a zvýšiť bezpečnostný štandard lode, napr. zabezpečením ďalších zácharnných člov a potápačského vybavenia.Organizácia SOS Méditerranée deklarovala, že od začiatku svojej činnosti v Stredomorí - v roku 2016 - zachránila na mori viac ako 31.000 ľudí.